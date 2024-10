Funghi e fossi: l'avventura "fuori pista" di Carlo Budel

Carlo Budel, il celebre "guardiano della Marmolada", ha dimostrato che anche i re della montagna possono inciampare quando scendono a valle. L'amato influencer, noto per i suoi panorami mozzafiato dalla cima della Regina delle Dolomiti, ha recentemente vissuto un'avventura decisamente più terrena, finendo fuori strada durante una battuta di funghi.

Un fungo-safari finito in fosso

Budel, abituato a sfidare le vette più impervie, si è trovato in difficoltà su un terreno apparentemente più docile. La sua auto è finita in un fosso, trasformando la sua ricerca di porcini in una caccia al trattore. Con la stessa ironia che lo contraddistingue in alta quota, Budel ha condiviso la sua disavventura su Facebook, dove conta oltre 83.000 follower, postando una foto della sua auto in posizione decisamente poco ortodossa.

L'autoironia, il suo vero superpower

"Anche andare a funghi ha i suoi rischi," ha commentato Budel, dimostrando che il suo senso dell'umorismo non conosce altitudine. "Idioti si nasce, io lo sono nato e idiota resterò," ha aggiunto, in un'autocritica che suona più come un inno alla leggerezza che come un mea culpa. È proprio questa capacità di ridere di sé che ha reso Budel un'icona social, ben oltre i confini delle sue amate montagne.

Un soccorso alpino... in pianura

Fortunatamente, l'incidente non ha avuto conseguenze serie, se non per l'orgoglio del nostro intrepido cercatore di funghi. Grazie all'intervento dei "Fratelli Roni e Sergio" armati di trattore e verricello, Budel è stato "tirato su" dal suo improvvisato parcheggio nel fosso. Una scena che, immaginiamo, avrebbe fatto impallidire persino i più esperti soccorritori alpini.

La domanda che tutti si pongono

Mentre i suoi follower si dividevano tra preoccupazione e risate, una domanda serpeggiava nei commenti: "Ma i funghi poi li hai trovati?" Un quesito che rimarrà, forse, uno dei grandi misteri della montagna[1].

Carlo Budel ci ricorda che, che si sia in cima alla Marmolada o in fondo a un fosso, l'importante è mantenere lo spirito alto e il sorriso pronto. E forse, la prossima volta, potrebbe considerare di cercare mirtilli sulle vette: lassù, almeno, sa come muoversi.