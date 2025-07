Funerale spettacolare per l’imprenditore: elicottero lancia banconote sulla folla

Un evento che ha sorpreso e commosso un intero quartiere: così Detroit ha detto addio a un imprenditore di 58 anni, scomparso dopo una lunga malattia. Il suo funerale si è trasformato in una celebrazione unica, tra un carro funebre trainato da una moto, auto d’epoca, una banda musicale e un elicottero che ha lanciato migliaia di banconote sulla folla.



L’uomo, molto noto in città e proprietario di una concessionaria automobilistica, aveva espresso un desiderio preciso: trasformare il proprio ultimo saluto in un vero omaggio alla comunità che aveva sempre amato. Il quartiere tra Gratiot Avenue e Conner Street si è fermato per partecipare alla cerimonia, divenuta presto una festa collettiva. Momento clou l’arrivo dell’elicottero noleggiato per l’occasione, che ha sorvolato l’area lanciando banconote da un dollaro.



Secondo i familiari, sarebbero stati distribuiti circa 5.000 dollari, rincorsi e raccolti con entusiasmo dai presenti, come mostrano numerosi video circolati sui social. Un addio decisamente fuori dal comune, che ha lasciato il segno nel cuore della città.

Immagine di repertorio