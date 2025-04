Fumo dalla stufa invade la casa: due persone intossicate salvate dai Vigili del Fuoco

VICENZA - Momenti di paura a Rettorgole di Caldogno, in provincia di Vicenza, a causa dei fumi sprigionati da una stufa a legna che hanno invaso un’abitazione. Due persone sono rimaste intossicate in modo non grave e si sono rifugiate su un terrazzino al piano superiore, in attesa dei soccorsi.



L’allarme è scattato nel momento in cui i locali dell’abitazione sono stati saturati dal fumo. I Vigili del Fuoco, intervenuti rapidamente, hanno utilizzato una scala per raggiungere le vittime e trarle in salvo. Successivamente, la squadra ha spento il principio d’incendio che si era sviluppato nella stufa. L’abitazione è stata ventilata e messa in sicurezza dopo l’intervento.