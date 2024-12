Fumo dal locomotore: problemi in stazione, ritardi fino a un’ora

PORTOGRUARO - Momenti di tensione stamattina alla stazione ferroviaria di Portogruaro, dove intorno alle 7:30 il locomotore di un treno passeggeri ha iniziato a sprigionare fumo mentre era fermo in stazione. L’episodio, causato da un problema tecnico, ha mobilitato vigili del fuoco e Polizia ferroviaria, intervenuti rapidamente per mettere in sicurezza il mezzo e garantire la sicurezza dei passeggeri.

Non si sono registrati feriti né intossicati, ma il traffico ferroviario ha subito rallentamenti significativi. La circolazione è ripresa gradualmente intorno alle 9, con ritardi fino a 60 minuti per treni Alta Velocità, Intercity e Regionali.

Tra i convogli coinvolti, il Frecciarossa 9712 da Trieste a Torino, il Frecciarossa 9718 da Trieste a Milano e l’Intercity 584 diretto a Roma. Trenitalia ha fornito aggiornamenti in tempo reale, mentre i tecnici stanno indagando per accertare le cause del guasto.

Aggiornamento - ore 8:45

La circolazione è in graduale ripresa dopo l'intervento dei Vigili del Fuoco a Portogruaro.

I treni Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza attuale fino a 20 minuti.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali precedentemente coinvolti nella sospensione della circolazione hanno registrato maggiori tempi di percorrenza attuale fino a 60 minuti.

Programma dei provvedimenti dei treni Regionali