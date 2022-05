Fulmine in zona industriale, fiamme sul tetto del capannone

VENEZIA - Vigili del Fuoco in azione lunedì sera in zona industriale a Noventa di Piave: principio d’incendio del tetto di un capannone, probabilmente innescato da un fulmine.



Alle 19.45 in Via Nicolò Copernico sono arrivati i pompieri da San Donà, Motta di Livenza e Mestre con 2 autopompe, 2 autobotti, un’autoscala e 14 operatori che hanno prontamente spento le fiamme, che hanno riguardato solamente la coibentazione di una canna fumaria.



Le operazioni di controllo e bonifica dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.