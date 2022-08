Fulmine sulla casa, nell'incendio muoiono proprietario e cane

BELLUNO - Un uomo di 92 anni di Belluno, Giambattista Arrigoni, è deceduto oggi a causa delle inalazioni di monossido di carbonio sviluppate in un principio d'incendio nella sua abitazione.

Alla base dell'evento, secondo i vigili del fuoco, potrebbe essere stato un fulmine caduto sull'edificio e che ha danneggiato l'impianto elettrico. Per le stesse cause si trova ricoverata in gravi condizioni la moglie 90enne, mentre non ha trovato scampo un cane che viveva con i coniugi.

Sul posto hanno operato vigili del fuoco e Suem. Arrigoni era molto noto in città per il suo impegno nelle strutture di volontariato e nella pubblica amministrazione.