Fulmine colpisce un'escursionista

BELLUNO - Nel pomeriggio di ieri, alle 15.30, al Rifugio Carducci è scattato l’allarme per una escursionista tedesca di circa trent’anni, raggiunta da un fulmine durante l’escursione. Sul posto è intervenuta l’eliambulanza Aiut Alpin Dolomites di Bolzano, che ha sbarcato l’équipe medica e un tecnico di elisoccorso direttamente in piazzola.



La donna, in evidente stato di intorpidimento e sonnolenza, è stata immediatamente valutata dal personale sanitario per le possibili conseguenze del fulmine. Dopo le prime cure, è stata imbarrellata, caricata sull’elicottero e trasportata d’urgenza all’ospedale di Bolzano.



Quasi in contemporanea, l’allarme è scattato anche per una famiglia ungherese – padre e madre di 47 e 40 anni, con tre figli tra i 7 e i 12 anni – rimasta bloccata dal maltempo a metà della Ferrata Fusetti sul Sass de Stria. Una squadra del Soccorso alpino di Livinallongo del Col di Lana ha affrontato il temporale per raggiungere l’attacco dell’itinerario, arrivando quando la pioggia stava cessando.



I cinque soccorritori hanno risalito la ferrata e trovato la famiglia che, per evitare i continui fulmini, si era staccata dal cavo di sicurezza e riparata sotto un masso. Tutti erano in buone condizioni, seppur bagnati e infreddoliti. Ai bambini sono state date le giacche dei soccorritori e, dopo aver assicurato genitori e figli, l’intero gruppo è stato calato a terra per circa cinquanta metri e poi accompagnato fino alla propria auto al parcheggio del Passo di Valparola.