Fuggono dai carabinieri, travolgono un pedone e si schiantano contro un albero, fermato malvivente

VICENZA - Scappano all'alt imposto dai carabinieri e nella loro fuga prima travolgono un pedone e poi si schiantano contro un albero lungo la strada. Uno dei malviventi, portato in ospedale assieme al pedone, è stato sottoposto a fermo dai militari. L'episodio è accaduto ieri sera a Marano Vicentino.



Secondo le prime ricostruzioni l'autista e un passeggero erano scappati da un posto di blocco dei militari che stavano eseguendo alcuni controlli mirati alla prevenzione dei furti in abitazione. Ad un certo punto l'auto ha schivato la pattuglia che stava imponendo lo stop e ha iniziato a folle velocità ad allontanarsi travolgendo una persona che stava camminando. Poi la perdita di controllo e lo schianto contro un albero con l'auto che si è bloccata sopra una siepe. Mentre l'autista è rimasto ferito e intrappolato nell'abitacolo, il passeggero è fuggito a piedi. Sia il guidatore che il pedone sono stati trasferiti all'ospedale per ferite lievi. Sull'episodio indagano i carabinieri.