Fugge contromano per le vie della citta, denunciato 40enne

VICENZA - Dopo una fuga di 20 minuti tra le vie di Vicenza a tutta velocità a bordo della sua auto era riuscito a seminare una pattuglia della Guardia di Finanza di Vicenza, compiendo sorpassi pericolosi e percorrendo alcune strade del centro anche in contromano mettendo in pericolo automobilisti e pedoni.

Alla guida della Porsche Carrera 911 4s un 40enne di Thiene che, grazie alle telecamere di videosorveglianza di Vicenza, è stato identificato. L'uomo è stato sanzionato per le plurime violazioni al codice della strada e segnalato Procura per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e al Prefetto per la revoca della patente di guida. Il Questore di Vicenza ha emesso nei confronti del conducente anche un foglio di via obbligatorio e un provvedimento di allontanamento dal capoluogo berico per la durata di tre anni.