In fuga ricercato per droga, sparati dei colpi pistola

PADOVA - Sono in corso in Veneto Giulia le ricerche di un fuggitivo algerino, 23enne, sul quale pende un mandato di cattura, per reati di droga emesso dalle autorità francesi. L'uomo era stato intercettato, a bordo di un'auto, nei pressi dell'Ikea di Padova, in via Venezia, ma è riuscito a fuggire, facendo perdere le proprie tracce. Per impedire che investisse gli agenti che gli intimavano l'alt, i poliziotti hanno esploso alcuni colpi d'arma da fuoco. L'attività di pedinamento vedeva impegnati gli agenti della Questura di Gorizia; in loro supporto sono poi intervenuti gli uomini della squadra mobile di Padova, che ora coordinando le ricerche del fuggitivo in ambito provinciale, con il concorso della polizia stradale e dell'arma dei Carabinieri.