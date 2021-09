In fuga dopo l'assassinio della moglie: lo arrestano vicino alla sua casa

VICENZA - E' stato arrestato dai Carabinieri Pierangelo Pellizzari, l'uomo accusato di aver ucciso la moglie nel vicentino. E' stato rintracciato vicino a casa.



Pellizzari si era barricato in una abitazione di Villaga, a poca distanza dalla casa di via Quargente dove la coppia risiedeva. Ad arrestarlo sono stati i Carabinieri.



L'arresto è avvenuto alle 14. L'uomo, che ha presumibilmente passato la notte in un casolare della zona, ha cercato di intrufolarsi nella sua abitazione da una finestra che si affaccia sul pollaio di casa.

I Carabinieri, che sorvegliavano da ieri il luogo, hanno sentito alcuni rumori, sono entrati e hanno sorpreso e arrestato l'omicida. A differenza di quanto si era appreso, quando è stato bloccato Pellizzari non era armato.