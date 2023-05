Fuga di gpl da una cisterna, quartiere in black out

PONTE NELLE ALPI - Un intero quartiere di Ponte nelle Alpi, in provincia di Belluno, è stato privato lunedì per alcune ore dell'energia elettrica a causa della perdita di gas propano liquido (Gpl) da una cisterna nelle pertinenze dell'azienda di commercializzazione di combustibili Beyfin. Per lo stesso motivo il traffico automobilistico è stato interdetto per un ampio raggio attorno al sito. L'intervento dei vigili del fuoco, iniziato alle 14,30, si è concluso con la chiusura della falla, individuata in una anomalia nel funzionamento di una valvola. Nell'operazione si è reso necessario il contributo del nucleo Nbcr (Nucleare Biologico Chimico Radiologico).