Fuga di gas, evacuati dodici appartamenti

PIANCAVALLO, PORDENONE - I Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Sacile e i colleghi di Maniago sono intervenuti nel primo pomeriggio di domenica 12 febbraio 2023 presso un edificio, in località Piancavallo, dove era stata segnalata una forte presenza di gas tale da determinare preoccupazione nelle persone presenti. L’edificio era ubicato in Piazzale Mario della Puppa. La prima prima squadra arrivata sul posto provvedeva ad allontanare una quindicina di persone che occupavano i 12 appartamenti dello stabile, al momento non tutti occupati, e interrompeva la fornitura di energia elettrica a tutto il condominio. Successivamente le squadre procedevano con gli strumenti in dotazione (esplosimetro) alla ricerca della sorgente del rilascio che veniva individuata in poco tempo. Dopo aver messo in sicurezza lo scenario provvedevano a far rientrare in sicurezza le persone e ripristinare l’energia.