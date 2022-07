Fuga d'amore a 14 anni, ragazzina ritrovata in spiaggia dai Carabinieri

LIGNANO (UDINE) - Fuga d’amore a 14 anni, se ne va da casa e spegne il cellulare. I Carabinieri la ritrovano in spiaggia.

I protagonisti sono due 14enni in gita al mare a Lignano. Lei, di Azzano Decimo, lui coetaneo e compagno di scuola, in questo periodo in vacanza a Lignano



Erano andati nella nota località balneare con il regolare permesso dei genitori. Ma hanno chiuso i cellulari, perché volevano passare una giornata lontano da tutto e tutti. La mamma, l’altro giorno, l’attendeva a casa per le 15.30 e a quell’ora l’ha chiamata. Lei ha acconsentito, poi le ha detto che voleva rimanere ancora un po’. Subito dopo ha spento il cellulare. E la rabbia della mamma poco dopo è divenuta terrore, con la chiamata ai Carabinieri.



Con le foto dei due, i Carabinieri hanno controllato per tutta la giornata l’intero centro. Poi alla fine li hanno trovati in spiaggia utilizzando le celle per la copertura di rete dei cellulari. E, non senza fatica, hanno convinto la ragazzina a tornare, riportandola a casa. OT