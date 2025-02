Fuga dal posto pubblico anche in Veneto, interrogazione della Senatrice Guidolin

VENETO - La pubblica amministrazione in Italia sta attraversando una fase di profonda crisi, un fenomeno che non riguarda solo i bassi stipendi e i carichi di lavoro eccessivi, ma anche l’efficacia dei controlli interni, che dovrebbero garantire legalità ma spesso non portano ai risultati sperati. Questo il contenuto di una nota della Senatrice veneta Barbara Guidolin, del Movimento 5 Stelle, che ha sollevato preoccupazioni sui meccanismi burocratici che rallentano il sistema pubblico. "La crisi della pubblica amministrazione va oltre i temi legati agli stipendi bassi, ai carichi di lavoro enormi e alla mancanza di opportunità di crescita", ha affermato Guidolin. La Senatrice ha sottolineato come la marea di controlli a cui è sottoposta la pubblica amministrazione non solo non garantisca maggiore legalità, ma allontani gli obiettivi principali.

Il sistema di controlli, infatti, si è rivelato poco compatibile con l'efficienza, e ciò ha avuto un impatto diretto sulla corruzione nel settore pubblico, con l’Italia che è passata dal 42° al 52° posto nell’indice di corruzione. Guidolin ha anche evidenziato il fenomeno della "fuga" dai posti pubblici, particolarmente evidente nelle regioni del Nord, come il Veneto, dove i bandi di concorso rimangono semi-deserti e si registrano un numero crescente di pensionamenti e dimissioni. La Senatrice ha già presentato un'interrogazione ai Ministri per la Pubblica Amministrazione e dell’Interno, chiedendo un intervento adeguato del governo. "È giunto il momento che la politica affronti con coraggio questa tematica", ha concluso la Senatrice, invitando a una riflessione seria sulle riforme necessarie per migliorare il sistema pubblico.