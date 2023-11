Fuga a 9.500 metri: cavallo scappa durante il volo, pilota costretto all'atterraggio di emergenza

Un'insolita richiesta d'aiuto ha scatenato il panico in un volo diretto a New York. Ma questa volta non si tratta di un problema tecnico. Il pilota di un boeing 747 della compagnia aerea Air Atlanta ha annunciato un atterraggio d'emergenza a causa di un ospite inatteso: un cavallo a bordo che è riuscito a scappare dal suo box. L'insolito episodio, risposato dal New York Post, è avvenuto mezz’ora dopo il decollo, quando l'aereo si trovava a un'altitudine di circa 9.500 metri.



Il cavallo, trasportato come parte di un volo cargo, è riuscito a eludere il suo contenitore nella stiva, causando panico tra i membri dell'equipaggio. Con il cavallo fuori controllo e incapace di farlo rientrare nel suo box, il comandante ha preso una decisione insolita: tornare all'aeroporto di partenza, il John F. Kennedy di New York. La comunicazione tra il pilota e il controllo del traffico aereo, pubblicata ha rapidamente attirato l'attenzione online, diventando virale in poche ore. Una volta atterrato, un medico veterinario è intervenuto per prendersi cura del cavallo agitato.