Fucile d'epoca esplode durante rievocazione, un morto

VERONA - Un uomo di 62 anni è morto sabato mattina a Valgatara (Verona) dopo essere stato colpito accidentalmente dall'arma che stava caricando. La vittima, che abitava nella frazione di Marano di Valpolicella, stava partecipando a una rievocazione storica autorizzata dal Comune. Stava utilizzando un 'trombino', un'arma a salve chiamata anche 'pistone', simile a un grosso fucile caricato con polvere da sparo, di notevoli dimensioni e del peso di circa 30 chilogrammi, diffusa in Lessinia e in Valpolicella. Per cause da accertare, l'uomo è stato colpito nella fase di caricamento dall'esplosione dell'arma, che lo ha colpito alla tempia, morendo all'istante. I Carabinieri, intervenuti sul posto, escludono responsabilità di terzi.

Si chiamava Bruno Boldo e faceva l'agricoltore. La tragedia è avvenuta durante la rievocazione storica organizzata nell'ambito delle celebrazioni per il ventennale del gemellaggio tra il comune di Marano e Appenheim, paese tedesco della regione Renania-Palatinato. Secondo quanto si è appreso da una prima ricostruzione del tragico incidente, la vittima è stata colpita alla testa da un colpo partito accidentalmente dal trombino, un'arma a caricata a salve - nota anche come trombino - utilizzata in Valpolicella e in Lessinia per numerose rievocazioni storiche e in occasioni di feste e sagre, come nell'occasione odierna. Una tragedia che si è consumata davanti a molte persone che assistevano alle celebrazioni per il gemellaggio accanto alla piccola chiesa di San Marco, nella frazione del comune della Valpolicella. Il 62enne, che viveva a Canzago, un'altra frazione di Marano, è stato colpito alla tempia ed è morto all'istante. Il trombino è caricato a salve con polvere da sparo che viene compressa e l'esplosione ha ucciso l'agricoltore. Sul posto, assieme ai sanitari del Suem 118 e ai Carabinieri è arrivato anche il sindaco Giuseppe Zardini. La festa è stata immediatamente sospesa in segno di lutto. (ANSA)