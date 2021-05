PORDENONE - Incidente stradale, nel primo pomeriggio di lunedì a Zoppola (Pordenone).



Una station wagon ed un’utilitaria si sono scontrate frontalmente per cause al vaglio dei Carabinieri: è accaduto alle 13.30



Insieme all’Arma e ai Vigili del Fuoco sul posto anche due ambulanze ed un’auto medica: entrambi i conducenti sono stati ricoverato in Pronto Soccorso. Non sono gravi.