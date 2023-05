Frontale tra furgone e auto, muore a 24 anni

VERONA - I vigili del fuoco sono intervenuti la notte scorsa lungo la tangenziale tra Verona e Villafranca all'altezza dell'uscita per l'aeroporto per uno scontro frontale tra un furgone e un'auto: un giovane uomo deceduto, un'altra persona è rimasta ferita. I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi e coadiuvato le operazioni dei sanitari, che hanno a lungo rianimato il conducente dell'auto. Nonostante i soccorsi, il medico ha dovuto dichiarare la morte di un 24enne. Il conducente del furgone è stato stabilizzato dai sanitari e trasferito in ospedale. La polizia stradale e i carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa tre ore.