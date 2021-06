Frontale tra furgoncino e Ape Car

MEL (BELLUNO) - Frontale quest'oggi a mezzogiorno tra un furgoncino e un’Ape car: rimasto ferito Il conducente di quest'ultimo mezzo.



L'episodio, le cui cause sono al vaglio degli inquirenti, è avvenuto verso le mezzogiorno in via Salvatelli.



Il malcapitato, nell'impatto, è stato scaraventato pesantemente sull'asfalto.



Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Feltre che hanno messo in sicurezza i veicoli. Il ferito è stato preso in carico dai sanitari del SUEM ed è stato trasferito in ospedale con l’elisoccorso.



Illeso invece il conducente dell'altro mezzo.