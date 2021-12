Frontale tra fugone e auto, un morto

CODEVIGO (PADOVA) - Ennesima tragedia in una domenica di sangue per gli incidenti stradali in Veneto.

Poco dopo le 15.30, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada statale 309 Romea, al km 101, nel comune di Codevigo per un incidente tra un furgone e un'automobile: un uomo è deceduto e ci sono due feriti gravi che erano in auto con lui.



I pompieri arrivati dal distaccamento di Piove di Sacco hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dalla vettura un giovane e una donna rimasti incastrati, che sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem, stabilizzati e trasferiti in ospedale in elicottero e ambulanza.

Nello schianto si è spento S.C., 47 anni residente a Chioggia. Era alla guida della sua Peugeot 206. Illeso miracolosamente il conducente del furgone finito fuoristrada sotto il piano stradale.

Rilievi a cura dei carabinieri di Piove di Sacco: grossi disagi al traffico.