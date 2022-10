Frontale tra due auto: muore uno dei due conducenti

PADOVA - Ennesimo mortale sulle strade delle Regione. Alle 20:00 di mercoledì, i vigili del fuoco sono accorsi tra Piazza 29 Aprile e Via Morosini a San Giorgio in Bosco in provincia di Padova per lo scontro frontale tra due auto: una persona deceduta e tre feriti. La vittima ha 41 anni ed è di Villa del Conte.



I pompieri arrivati da Cittadella e da Padova con l’autogrù, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto due persone rimaste incastrate nelle auto, che sono stati presi in cura dal personale del Suem, come anche un terzo ferito.