Frontale tra due auto: muore ragazzo di 22 anni

VERONA - Un grave incidente stradale si è verificato sabato poco dopo mezzogiorno in via Trevenzuolo, a Vigasio, sulla provinciale che collega il paese a Trevenzuolo. Due auto, tra cui un SUV, si sono scontrate frontalmente per cause ancora da accertare.



Il violento impatto ha causato la morte di un giovane di 22 anni, alla guida di una Fiat Bravo. I due occupanti del SUV sono rimasti feriti: uno è stato elitrasportato in codice rosso al polo Confortini di Verona, mentre l’altro è stato trasferito in ambulanza all’ospedale di Villafranca in codice giallo.



Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto la vittima dall’abitacolo utilizzando le cesoie, il Suem 118 con ambulanza, automedica ed elicottero, la polizia stradale e la polizia locale di Vigasio per i rilievi. La strada è rimasta chiusa a lungo per consentire le operazioni di soccorso e ricostruzione della dinamica.

La vittima risiedeva a Verona, mentre i feriti sono una coppia di 53enni provenienti da Mantova. La donna, passeggera del SUV, è stata sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza ed è ricoverata in prognosi riservata.



Il sindaco di Vigasio si è recato sul posto per seguire da vicino gli sviluppi della tragedia. L’incidente riporta l’attenzione sulla sicurezza stradale in provincia di Verona, dove dall’inizio dell’anno si contano già 14 vittime per incidenti.