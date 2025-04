Frontale tra due auto in centro: 4 feriti tra cui un neonato

VERONA - I Vigili del fuoco sono intervenuti in viale Cristoforo Colombo, a Verona per un incidente frontale tra due autovetture nel pomeriggio di mercoledì 9 aprile: 4 le persone ferite, tra cui un neonato.

La squadra dei vigili del fuoco accorsa dalla centrale di Verona hanno messo in sicurezza le auto ed estratti i feriti che sono stati subito affidati alle cure del personale sanitario.

Le operazioni di messa in sicurezza sono terminate dopo circa un’ora.