Frontale tra camion e auto: muoiono padre e figlia, gravi gli altri familiari

UDINE - Tragedia nel pomeriggio di oggi in provincia di Udine: nel frontale contro un camion muore padre e figlia, residenti in Toscana.

È accaduto poco dopo le 15.30 di oggi, lungo la regionale 52 "Carnica" nel comune di Amaro.



Per cause al vaglio della Polizia Locale, un camion condotto da un 42enne friulano residente a Rivignano Teor si è scontrato contro una Ford C-Max a bordo della quale viaggiava una famiglia toscana.

Nell'impatto sono deceduti il padre di 62 anni e la figlia di 12 anni. Versano in gravi condizioni anche gli altri tre componenti della famiglia, trasportati d'urgenza in ospedale dalle ambulanze inviate dalla Sores. Sul posto i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tolmezzo per la messa in sicurezza dei veicoli incidentati e della sede stradale.

Accorsi anche i Carabinieri del Norm della Compagnia di Tolmezzo.