Frontale tra auto, tre feriti

PORDENONE - Vigili del Fuoco e 118 in azione domenica pomeriggio verso le 16 per un incidente all’incrocio tra via Maestra e vial Grande a Pordenone.



Coinvolte una Peugeot e una Kia. Nell’impatto tre persone sono rimaste ferite, una è stata estratta dai vigili del fuoco e dal personale sanitario utilizzando l’asse spinale e portata tramite ambulanza all’ospedale, l’altra ha riportato lievi ferite ad un braccio e non è stata ricoverata. . La terza è stata accompagnata all’ospedale per controlli.



I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza gli automezzi e pulendo l'olio finito sull’asfalto. Hanno chiuso la strada per consentire il soccorso alle persone in sicurezza. Sul posto anche i vigili urbani e automedica.