Frontale tra auto e camion, un morto

PADOVA - Drammatico incidente questa mattina, 28 aprile, a Codevigo nel Padovano. Poco prima delle 10, un uomo alla guida di un’auto con targa tedesca ha perso il controllo lungo la strada dei Pescatori, invadendo la corsia opposta. In quel momento sopraggiungeva un autoarticolato che, nonostante il tentativo di frenata, non è riuscito a evitare l’impatto. Il conducente dell’auto è morto sul colpo. Illeso il camionista, rimasto fortemente scosso.



Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Piove di Sacco, i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del Suem 118. I soccorsi, rapidi, si sono rivelati purtroppo inutili. La strada è stata chiusa al traffico per permettere i rilievi e la rimozione dei veicoli, con deviazioni istituite su percorsi alternativi.



Le cause dell’incidente sono al vaglio degli inquirenti. Tra le ipotesi, un possibile malore, una distrazione o una manovra azzardata. L’autorità giudiziaria, informata dell’accaduto, segue con attenzione l’evoluzione dell’indagine. La viabilità sarà ripristinata solo dopo la conclusione delle operazioni di rito.

