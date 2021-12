Frontale sulla Romea, muoiono padre e figlio

PADOVA - Schianto frontale lungo la Romea, muoiono un uomo e una donna.

L’incidente è accaduto alle 18.20 di sabato sulla statale 309 Romea. Le vittime avevano 51 e 48 anni. L’incidente si è verificato all’altezza del km 103 in località Rosara.



Sul posto erano già presenti i vigili del fuoco che dalle ore 18 erano impegnati a soccorrere un altro automobilista uscito di strada autonomamente e fortunatamente non ferito in modo grave.

Proprio mentre erano lì, di fronte a loro, due automobili si sono scontrate frontalmente. Per padre e figlio, occupanti di un’auto, non c’è stato nulla da fare.

Ferito in modo molto grave il conducente dell’altro mezzo. Sul posto i carabinieri di Piove di Sacco.