Frontale sulla provinciale: quattro feriti, tra cui mamma e bambino di 2 anni

VICENZA – Ieri mattina intorno alle 10, un grave incidente stradale ha coinvolto due autovetture e un furgone lungo la Strada Provinciale 17 Almisano (Vicenza). Nell’impatto sono rimaste ferite quattro persone, tra cui una madre e il suo bambino di soli 2 anni.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un autopompa serbatoio e cinque operatori, che hanno prestato soccorso ai malcapitati e messo in sicurezza i veicoli coinvolti. Il SUEM, con squadre provenienti da Lonigo, Noventa e Arzignano, ha preso in cura i feriti.



Per i rilievi e la gestione della viabilità è intervenuta la Polizia Locale di Lonigo.

L’intervento si è concluso intorno alle 10.30, con la situazione sotto controllo e i feriti trasportati in ospedale per le cure necessarie.