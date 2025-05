Frontale sulla provinciale, muore il padre, grave la madre

VENEZIA - Tragedia nel pomeriggio di oggi, giovedì 15 maggio, lungo la strada provinciale tra Portegrandi e Caposile, nel territorio di Quarto d’Altino (Venezia). Poco dopo le 16:00, nei pressi di un distributore di carburante, un scontro tra un camion e un’auto ha provocato la morte del conducente della vettura, un uomo che viaggiava con la propria famiglia.



La vittima è deceduta sul colpo. A bordo del mezzo viaggiavano anche la moglie e il figlio. Il bambino è stato messo in salvo e soccorso immediatamente. La donna, gravemente ferita, è stata estratta dalle lamiere dai Vigili del Fuoco e affidata al personale sanitario del 118.



Il tratto di strada è stato chiuso al traffico per consentire i rilievi e le operazioni di soccorso. Sul posto sono intervenute le Forze dell’Ordine per regolare la viabilità e ricostruire la dinamica dell’impatto. Attivate deviazioni su percorsi alternativi.