Frontale a San Vendemiano: un ferito in gravi condizioni

CONEGLIANO - I vigili del fuoco di Conegliano sono intervenuti questa notte in ben tre incidenti. Il primo, più grave, è un frontale tra una panda ed un'altra piccola utilitaria a San Vendemiano: il conducente, incastrato tra le lamiere è stato estratto dai vigili del fuoco e trasportato in ospedale: restano gravi le sue condizioni.



Il secondo incidente in via Cavallotti 49, è relativo ad un'auto che ha tamponato una vettura parcheggiata capovolgendola e causando ingenti danni: tre le persone all'interno del mezzo che hanno riportato ferite, fortunatamente di live entità. In via Friuli un terzo incidente, meno grave, dove un'auto per non investire un gattino è uscita di strada, come spiegato dalla conducente che ha riportato ferite lievi.

FOTO: le prime tre immagini riguardano il frontale a San Vendemiano mentre l'ultima è relativa al tamponamento di un'auto parcheggiata