Frontale nel veronese, muore 61enne

VERONA - Un uomo di 61 anni residente a San Giovanni Ilarione (Verona) è morto dopo essere stato ricoverato all'ospedale di Borgo Trento, a Verona, in seguito alle conseguenze dell'incidente avvenuto all'alba di ieri a Bolca nel comune di Vestenanova.



Per cause ancora in corso di accertamento l'auto guidata dal 61enne si è scontrata frontalmente con la vettura condotta da un 21enne di Selva di Progno, che arrivava dal senso opposto di marcia, con a bordo altri tre passeggeri. Il 61enne, che versava fin da subito in gravi condizioni, è stato trasportato in ambulanza dai sanitari del Suem 118 all'ospedale di Borgo Trento, dove poi è deceduto.



Gli altri feriti sono stati invece medicati all'ospedale di San Bonifacio, dove due sono ancora in osservazione. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri della Compagnia di San Bonifacio per i rilievi e due squadre di Vigili del fuoco, del distaccamento di Arzignano e Caldiero.