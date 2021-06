Frontale in moto, muore Carabiniere

VERONA - Un carabiniere di 52 anni, Valerio Caridi, è morto in un incidente stradale avvenuto ieri sulla strada statale 49 della Val Pusteria, nel territorio del comune di Valdaora (Bolzano).



Il militare, in sella ad una Kawasaki, assieme alla compagna, è stato vittima di un incidente nel quale sono stati coinvolti altri due mezzi, un'auto ed un furgone, che ha centrato la moto del carabiniere.



Il militare è deceduto all'istante, la compagna è stata trasportata in elicottero in gravi condizioni all'ospedale di Bressanone.



Il maresciallo Caridi era in servizio da pochi mesi alla stazione di Oppeano (Verona), dopo avere comandato la stazione di Castelbaldo, nel padovano.



Originario di Reggio Calabria, aveva avuto trascorsi da giocatore di basket nella Viola, ed il figlio Andrea, 23 anni, in questa stagione ha giocato in serie B a Palermo.