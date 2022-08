Frontale mentre torna dalle vacanze in Croazia: muore a 19 anni

PADOVA - Schianto frontale in Croazia: perde la vita un 19enne veneto. Coinvolto nel tragico incidente un gruppo di otto giovani residenti tra le provincie di Padova e Venezia. Stavano tornando dalle vacanze in due auto distinte.



A perdere la vita Andrea Bellingardo di Piove di Sacco, 19 anni. Pare che il ragazzo stesse guidando la prima auto, una Renault Clio.

Alle porte dell’Isola di Pag si è scontrato frontalmente con un altro veicolo.



La seconda auto degli amici ha tamponato la prima e alcuni di questi sono rimasti feriti: sono stati ricoverati a Pola, in ospedale. Tre ragazzi sono rimasti illesi. OT