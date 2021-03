VICENZA - Scontro frontale ieri sera verso le 21 tra due auto a Malo, in provincia di Vicenza.



Nello schianto sono rimaste ferite due donne.



I Vigili del fuoco hanno estratto le due conducenti che sono state prese in cura dal personale sanitario del 118 accorso sul posto.



Grossi danni anche alle vetture: sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi di legge.