Frontale lungo la statale: rimane intrappolato nell’abitacolo dell’auto

UDINE - Frontale tra due auto questa mattina verso le 7.30 lungo Via Nazionale, in località Socchieve, nel comune di Ampezzo, in provincia di Udine.

Il conducente di una delle due auto, una Fiat Panda, è rimasto incastrato tra le lamiere contorte ed è stato necessario l’arrivo dei Vigili del Fuoco che con un divaricatore e delle cesoie hanno liberato il malcapitato dall’abitacolo.

Affidato ai sanitari del 118, l’uomo è stato ricoverato in ospedale. Illeso il conducente della seconda vettura. I rilievi del sinistro sono stati eseguiti da un pattuglia dei Carabinieri.