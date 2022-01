Frontale lungo il rettilineo, in ospedale due donne

SAN DONA' DI PIAVE - Incidente oggi all’ora di pranzo, mercoledì, lungo via Lungo Piave Superiore a San Donà.



Il frontale, le cui cause sono tutt’ora al vaglio delle forze dell’ordine, è avvenuto tra una Toyota con al volante una donna di 37 anni e una Bmw al cui volante c’era un 43enne con la moglie.



Ferite la conducente della Toyota e la passeggera della Bmw: entrambe sono state ricoverate al locale ospedale in ambulanza da parte dei sanitari del 118. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.

Ha rilevato il sinistro una pattuglia della Polizia Locale in servizio. Disagi al traffico fino alle 14.