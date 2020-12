Frode fiscale, due arresti e nove denunce da Gdf Rovigo

ADRIA - Le attività investigative svolte dalla Tenenza di Adria hanno portato all'attenzione della Procura rodigina un disegno criminale caratterizzato dalla presenza di ditte individuali cosiddette "apri/chiudi" operanti nel settore tessile e gestite da cittadini di origine cinese, i quali hanno sottratto circa 700 mila euro alla tassazione a discapito del buon andamento di un settore economico strategico a livello locale, quale quello dell'imprenditoria tessile e manifatturiera.



Tutte le ditte coinvolte - succedutesi al medesimo indirizzo e intestate a prestanome - venivano infatti programmate per avere una "vita utile" non eccedente i 3 anni e, pur presentando le dichiarazioni fiscali, si sottraevano sistematicamente al versamento delle imposte.



Gli indagati, tutti perfettamente a conoscenza dei tempi di accertamento e riscossione richiesti dall'attuale sistema impositivo, facevano in modo che le ditte fossero fatte cessare in modo da non versare alcuna imposta, anche a fronte di innumerevoli cartelle esattoriali di centinaia di migliaia di euro a carico dei loro rappresentanti, rendendosi di fatto irreperibili.



Inoltre, con lo scopo di vanificare ogni possibilità di recupero da parte del Fisco, il ricavato delle attività d'impresa veniva prontamente spostato sui conti correnti intestati a prestanome e successivamente, attraverso una rete di operazioni e relazioni bancarie, bonifici, giroconti, prelevamenti, assegni e versamenti in rapida successione, veniva trasferito tramite bonifici internazionali su conti correnti bancari in Cina.



La regia della frode è riconducibile ad una donna, indagata principale, nota agli investigatori con lo pseudonimo di "Elena" la quale pur non comparendo formalmente in nessuna azienda, cosi come accertato dalle indagini, era in realtà il soggetto a cui tutte le imprese erano riconducibili.