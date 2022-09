Frode fiscale da 1,8 miliardi, sequestrati 260 milioni

MILANO - Sono stati sequestrati complessivamente oltre 260 milioni di euro ad una serie di società, ossia l'ammontare della "evasione dell'Iva", nell'inchiesta, condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Gdf di Milano e coordinata dai pm Rossato e Civardi, su una presunta maxi frode fiscale da 1,8 miliardi di euro, nell'ambito della quale sono indagate anche, per la legge sulla responsabilità amministrativa degli enti, Gs e Auchan, colossi della distribuzione.



Allo stato delle indagini, spiega il procuratore di Milano Marcello Viola, il gip Crepaldi ha disposto "il sequestro preventivo di oltre 260 milioni di euro, nei confronti di 15 società, pari all'ammontare dell'Iva evasa".

Sessanta milioni di euro circa, dei 260 milioni complessivi, sono stati sequestrati in totale alle due catene della grande distribuzione.



Operazioni in buona parte d’Italia, anche nelle province di Vicenza e Padova.



Il sistema di frode carosello ricostruito sarebbe stato portato avanti tra il 2015 e il 2021 in due modi: uno attraverso false lettere di intenti per effettuare da fornitori italiani acquisti di merci senza applicare l'Iva; l'altro attraverso acquisti da fornitori di altri paesi dell'Unione Europea anche in questo caso senza applicare l'Iva.



I gruppi della grande distribuzione avrebbero concorso nel meccanismo di evasione e di realizzazione di profitti come intermediari nelle compravendite tra le varie società del circuito finito al centro dell'inchiesta. A segnalare le presunte irregolarità era stato anche un dipendente di Gs, che si occupava di contabilità; uno degli indagati ha confessato. L'Agenzia delle Entrate ha già sottoposto a verifica alcune società coinvolte nella frode.