Frode aggravata in commercio, tre denunce

UDINE - Nell’ambito delle verifiche volte alla tutela della salute ed al contrasto alle frodi ed illeciti ai danni dei consumatori ed alla tutela della qualità delle indicazioni geografiche tipiche, a seguito delle prime risultanze delle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Udine, il NAS di Udine ha deferito in stato di libertà tre persone per il reato di frode in commercio nella forma aggravata (in quanto riguardanti prodotti tutelati dal marchio DOP).



In base alle verifiche è emerso che per un ampio lasso di tempo in due prosciuttifici della provincia di Udine sono stati effettuati dei trattamenti disinfestanti che hanno interessato anche i prosciutti in fase di stagionatura, successivamente immessi in commercio.

A seguito di quanto emerso, su richiesta di questo Ufficio, il servizio igiene degli alimenti di origine animale dell’Azienda Sanitaria Universitaria “Friuli Centrale” di Udine ha disposto, ai sensi del reg. (CE) 625/2017, il blocco delle intere attività di detti prosciuttifici. Sono state altresì bloccate diverse partite di prodotti interessate a detti trattamenti per impedirne l’ulteriore immissione in commercio.