Friuli Venezia Giulia in zona arancione: ecco cosa cambia

TRIESTE - Da quest’oggi, lunedì 24 gennaio, il Friuli Venezia Giulia entra in zona arancione. Le nuove restrizioni riguardano principalmente le persone non vaccinate.



Ecco cosa cambia rispetto alla zona gialla.

Super Green Pass (guarigione o vaccino): Non cambia nulla rispetto alla zona gialla.

Green Pass Base (tampone): vietato l’accesso ai centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi; vietato l’accesso ai corsi di formazione in presenza, vietati sport di contatto all’aperto.

Senza Green Pass: Sono consentiti gli spostamenti fuori dal proprio comune solo per esigenze di lavoro, motivi di salute e necessità (in questi casi basta l’autocertificazione).