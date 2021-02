Friuli Venezia Giulia, la Polizia di Stato passa al setaccio le stazioni ferroviarie

TRIESTE - Ben 75 operatori della Polizia Ferroviaria sono stati impegnati, nella giornata di mercoledì 3 febbraio nell’intero territorio regionale, nella prima giornata di controlli straordinari del 2021, denominata “Stazioni Sicure”.



16 gli scali ferroviari regionali interessati e circa 500 le persone controllate, di cui tre indagate: un cittadino italiano, ad Udine, per aver violato il Daspo e 2 cittadini rumeni, a Pordenone, che hanno infranto il divieto di ritorno in città.



Diverse le sanzioni elevate per la violazione del Regolamento Polizia Ferroviaria che disciplina il comportamento degli utenti nel mondo del trasporto su rotaia.



L’implementazione delle nuove tecnologie, l’utilizzo di metal detector portatili e degli smartphone per la verifica, in tempo reale, dei documenti di identità, ha permesso un disbrigo più rapido delle procedure di identificazione consentendo, all’atto dei controlli, più rapidi e snelli, elevati standard di sicurezza.