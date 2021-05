Friuli Venezia Giulia, la Polizia di Stato controlla quasi 500 camion

TRIESTE - La Polizia Stradale del Friuli Venezia Giulia per tutta la passata settimana ha partecipato all’’Operazione Congiunta Europea denominata “TRUCK & BUS”.



Roadpol è una rete di cooperazione tra le Polizia Stradali, nata sotto l’egida dell’Unione Europea, alla quale aderiscono tutti i Paesi Membri ed inoltre la Svizzera, la Serbia, la Turchia ed in qualità di osservatrice persino la Polizia dell’Emirato di Dubai (Emirati Arabi Uniti).



L’Organizzazione sviluppa una cooperazione operativa tra le Polizia Stradali europee, con l’obiettivo di ridurre il numero delle vittime della strada e degli incidenti stradali in adesione al Piano d’Azione europeo 2021/2030. Tale attività si sviluppa attraverso operazioni internazionali congiunte di contrasto delle violazioni e campagne “tematiche” in tutto il Continente, all’interno di specifiche aree strategiche.



Nel corso dei particolari servizi svolti nell’ambito delle quattro province del Friuli Venezia Giulia, sono stati controllati 447 mezzi pesanti (218 Italiani 184 Comunitari e 45 extracomunitari) e ben 155 sono stati i veicoli contravvenzionati e 3 quelli a cui è stato proibito proseguire il viaggio.



Sono stati 2.448 i punti decurtati e 54.254 euro l’importo delle sanzioni elevate. Tra le violazioni contestate 27 per velocità e 29 per il mancato uso dei sistemi di ritenuta. Sono state altresì contestati 24 violazioni per il mancato rispetto dei tempi di guida e riposo.



Nel corso dei servizi sono stati controllati anche 116 veicoli per trasporto di persone (46 nazionali e 67 comunitari e 3 extracomunitari) i cui conducenti sono stati più virtuosi avendo riscontrato violazioni a solo 12 conducenti e nessuna violazione delle norme relative al contenimento e alla prevenzione della diffusione infettiva da COVID 19.