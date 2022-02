Friuli Venezia Giulia passa in area gialla, Veneto in fascia bianca

ROMA - Alla luce dei dati della Cabina di Regia, il Friuli Venezia Giulia passa in area gialla, mentre Campania, Lombardia, Veneto e Provincia autonoma di Bolzano passano in area bianca. Lo comunica il ministero della Salute.

La situazione del Friuli Venezia Giulia e' in fase di miglioramento. La regione, infatti, che con la nuova ordinanza del ministro della Salute passa in area gialla, era precedentemente classificata in fascia arancione.