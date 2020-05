Friuli riapre: "Riparte commercio al dettaglio lunedì"

"Lunedì ripartiamo, ma non proprio con tutto. Abbiamo fatto una proposta molto responsabile: abbiamo detto, partiamo lunedì con il commercio al dettaglio e dal 18 con le attività mancanti". Così Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli-Venezia Giulia, ospite di 24 Mattino su Radio 24.

"Ricordo che il commercio al dettaglio è già aperto - aggiunge - le regole che il governo ha giustamente messo per i negozi di abbigliamento per bambini e per le librerie possono valere anche per gli altri, così permettiamo lunedì di ripartire a quegli imprenditori che sono pronti a garantire la sicurezza".

"Il documento che in 13 governatori abbiamo firmato e inviato al governo la scorsa settimana chiede di dare alle Regioni la possibilità di fare le scelte, più o meno restrittive, a seconda delle necessità che le Regioni stesse hanno al proprio interno. Le Regioni hanno un rapporto diretto con il territorio e le competenze sancite in costituzione e devono avere la possibilità, all'interno di un quadro deciso dal governo nazionale, di muoversi a rispetto alle esigenze pandemiche e di conformazione territoriale e urbana", prosegue. Tra i firmatari del documento "c'è anche il presidente Fontana, che non chiede di aprire o chiudere a prescindere ma di permettere alla Regione di fare le scelte più utili, in modo responsabile. E l'ha firmata anche il Piemonte, altra regione che si trova in una situazione difficile dal punto di vista pandemico. Bisogna - continua Fedriga - uniformarsi alle necessità del territorio in quel preciso momento e dare risposte mirate. Se applichiamo le misure di un territorio particolarmente colpito alla Calabria o al Molise, dove i contagi sono bassissimi, come possiamo poi spiegarlo ai cittadini?". "I presidenti di Regione non vogliono avere protagonismo - conclude - semplicemente cercano di rispondere alle esigenze di un territorio mettendo insieme le esigenze economico-lavorative con quelle della salute che devono marciare insieme".