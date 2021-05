Friends, la reunion: il retroscena di Ross e Rachel, quasi coppia vera

USA - Ross e Rachel coppia in Friends. David Schwimmer e Jennifer Aniston 'quasi coppia' nella vita reale. La reunion di Friends, trasmessa negli Usa da Hbo Max e in onda in Italia su Sky (Sky Atlantic e Sky Uno) e Now Tv, è l'occasione per accendere i riflettori sul rapporto tra due delle star della serie. Il rapporto tra Ross e Rachel, tra alti e bassi, è stato uno dei pilastri dello show.

"Nella prima stagione, avevo una grossa cotta per Jen", ha detto David Schwimmer nello speciale condotto da James Corden. "Era una cosa reciproca", ha risposto Jennifer Aniston. "Ad un certo punto eravamo entrambi attratti l'uno dall'altro, ma eravamo come due navi che non si incrociavano: uno dei due era sempre impegnato in una relazione. Non abbiamo mai oltrepassato quel limite, ma entrambi...", le parole di Ross-Schwimmer, interrotto con tempismo perfetto da Matt Le Blanc: "Stronzate...", ha detto Joey, scatenando l'ilarità generale.

A confermare la versione di David Schwimmer è stata la collega-partner: "E' andata così".