Fridays Four Future chiama Alì

VITTORIO VENETO - Chiamati in causa sul futuro dell’ex Carnielli i ragazzi di Fridays For Future hanno espresso la loro opinione attraverso un comunicato pubblicato su Facebook: "In nome della trasparenza e per dimostrare la prontezza reale di ascoltare la cittadinanza, invitiamo il Gruppo Alì ad illustrare pubblicamente la sostenibilità ambientale del progetto intero e specificatamente quello della bio bonifica previsto per il sito dell’area ex Carnielli. Come assemblea non abbiamo mai avuto nessun tipo di confronto con i responsabili del Gruppo Alì.

Se così fosse stato gli avremmo certamente ricordato che: la costruzione di nuovi centri commerciali in un’area ormai satura e già sufficientemente approvvigionata rappresenta l’espressione di una visione speculativa del territorio

Secondo il rapporto annuale BES (Benessere Equo e Solidale) dell’ISTAT il Veneto è la seconda regione dopo la Lombardia per consumo di suolo e cementificazione, ma il progetto ha in previsione la costruzione di nuovi edifici e parcheggi.⠀

Serve un radicale cambiamento di prospettiva, dove la “rigenerazione delle città” deve basarsi sulla bonifica e/o la riconquista degli spazi verdi, non sulla loro cementificazione.

Gli investimenti per la creazione di nuovi posti di lavoro e di nuova economia locale devono basarsi su nuove prospettive di transizione energetica, di giustizia climatica e non di mero profitto. Siamo sull'orlo di una crisi climatica, agiamo di conseguenza”.