Frequentava 35 donne contemporaneamente, arrestato

GIAPPONE - La sua faccia è sui giornali giapponesi e internazionali e questo già dovrebbe fargli perdere il vizio. Inoltre, per ora, è proprio fuori gioco. Un 39enne giapponese è stato arrestato per frode ai danni di (almeno) 35 donne, con le quali usciva contemporaneamente e dalle quali si è fatto fare gran bei regali con la scusa che “era sempre il suo compleanno”. Per una era nato il 22 febbraio, per un’altra in luglio, per un’altra ancora in aprile, e così via.

Il ragazzo, che lavorava part-time come venditore di cosmetici, aveva la possibilità grazie al suo impiego di conoscere moltissime donne e, complice il bell’aspetto ed evidentemente anche un grande fascino, è riuscito ad avere relazioni con 35 donne nello stesso periodo. A tutte, secondo quando riportato da Soranews24 e dai giornali inglesi, prometteva amore eterno. E facendo credere che si trattasse di una relazione seria che sarebbe sfociata in un matrimonio, si faceva regalare vestiti costosi, cose preziose e anche prestare denaro.

La cosa, ovviamente, non poteva durare per sempre e, dopo i primi sospetti e le successive indagini, le donne hanno formato un’associazione di "vittime di questo ragazzo" e sono andate alla polizia. Che l'ha subito colto in fallo.