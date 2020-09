Fregona Summer Trail, in 400 di corsa sul Monte Pizzoc

FREGONA - In 400 di corsa sui sentieri del Monte Pizzoc. Domenica 13 settembre è il giorno del gran debutto del Fregona Summer Trail, gara off-road che si svilupperà su due percorsi: 22,2 con 1250 metri di dislivello e 13,2 chilometri con 630 metri di dislivello. Partenza, in entrambi i casi, dal campo sportivo comunale di via Concia.



Gli iscritti provengono da mezzo Nord Italia. Fra essi, la maratoneta vicentina Maurizia Cunico, uno dei volti più noti nel panorama del podismo veneto, attesa dal percorso lungo, e l’ex campione mondiale di corsa in montagna Lucio Fregona, che affronterà il tracciato corto, accompagnato dal figlio Roberto.



Anche una corsa in ambiente naturale, ai tempi del Covid, ha bisogno di accorgimenti particolari per garantire la sicurezza di atleti e volontari dell’organizzazione. Il Fregona Summer Trail sarà così caratterizzato da partenze individuali distanziate di 5 secondi tra un atleta e l’altro, in modo da evitare l’assembramento dei partecipanti al momento del via.



Il protocollo anti Covid-19 definito dagli organizzatori prevede anche l’utilizzo della mascherina sino all’inizio della gara, il controllo della temperatura corporea all’ingresso nell’area di partenza, l’invito ad evitare la scia durante la gara, oltre ad una lunga serie di accorgimenti, come l’abolizione di spogliatoi, docce e deposito sacche, che permetteranno agli atleti di correre a Fregona in tutta sicurezza.



Il pacco gara comprende uno zainetto per i partecipanti alla prova lunga e una t-shirt in materiale tecnico per chi correrà la prova corta. Il resto lo farà la magia di due percorsi che porteranno gli appassionati ad immergersi nello splendido ambiente naturale dei sentieri di Fregona, del Cansiglio e del Monte Pizzoc. Oltre alla voglia di correre, più forte che mai dopo il lungo blocco delle attività sportive dettato dall’emergenza sanitaria. Il Fregona Summer Trail è organizzato dalla locale Pro Loco, in collaborazione con il Running Team Conegliano, il Comune di Fregona (che ha dato il patrocinio all’evento insieme all’Ente di promozione sportiva Aics) e la Consulta Comunale dello sport. Prima partenza alle 8.30.