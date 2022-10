Fratellini di 5 mesi e 2 anni uccisi a morsi dai cani di famiglia

USA - Una bambina di 2 anni e il fratellino di 5 mesi sono stati sbranati e uccisi dai due pitbull di famiglia. I cani vivevano nell’abitazione da tempo e non si capisce come mai, mercoledì pomeriggio, abbiano aggredito improvvisamente i bambini, uccidendoli.

La tragedia si è consumata in Tennessee, negli USA. A casa con i due bambini c’era la madre che ha tentato, invano, di fermare i cani, rimanendo gravemente ferita. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto, per i due bambini non c’era più nulla da fare. La madre è stata ricoverata in ospedale, dove si trova in gravi condizioni.